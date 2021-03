Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Fahren unter Alkoholeinfluss

Verletzter flieht vor Rettungskräften

Kalkar-Kehrum (ots)

Welche Folgen Alkohol am Steuer haben können, zeigte sich am Mittwochabend (24. März 2021) schmerzlich für einen Mann in Kalkar. Ein 44-Jähriger aus Xanten wollte mit seinem Mofa aus Richtung Xanten kommend auf das Gelände einer Tankstelle an der B57 abbiegen. Er kollidierte dabei jedoch mit einem Betonring auf dem Grünstreifen vor der Einfahrt und stürzte. Trotz seiner dabei erlittenen, schweren Verletzungen entfernte er sich vom Unfallort und wurde von der hinzugerufenen Besatzung eines Rettungswagens kurz vor der Einmündung zum Wüldersweg angetroffen. Der 44-Jährige floh vor den Rettungskräften auf ein Feld, wo er sich hinlegte und wenig später von den ebenfalls eingesetzten Polizeibeamten gefunden wurde. Letztlich brachte der Rettungswagen den Verletzen dann doch in eine Klinik. Da die Beamten starken Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atem-Alkoholtest durch, der positiv ausfiel. Den 44-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell