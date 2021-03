Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Nachtrag zu dem versuchten Diebstahl einen Löschfahrzeuges und Brandstiftung (Meldung vom 23.03.2021)

Kranenburg (ots)

Am Montagabend (22.03.2021) kam es zum versuchten Diebstahl eines Löschfahrzeuges im Feuerwehrdepot an der Tiggelstraße sowie zu zweifacher Brandstiftung am Uitweg.

Wir berichteten mit Pressemeldung vom 23.03.2021 von dem Sachverhalt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4871175

Gegen den am gleichen Abend vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen wurde durch das Amtsgericht Kleve zwischenzeitlich Haftbefehl erlassen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 44-jährigen Mann mit Wohnsitz in Kranenburg.

Die Ermittlungen zum Motiv und einem eventuellen Mittäter dauern weiter an.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen in diesem Zusammenhang geben können werden gebeten, die Kripo Kalkar unter 02824 880 zu kontaktieren. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell