Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Philippsthal. Mittwochnachmittag, gegen 14:45 Uhr, befuhren eine 31-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Smart und eine ebenfalls 31-jährige Frau aus Heringen mit ihrem 3er BMW die Eisenacher Straße in Heimboldshausen in Fahrtrichtung Philippsthal. Die Smart-Fahrerin wollte nach links in Richtung Bahnhof abbiegen und musste daher verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die 31-jährige Heringerin zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf den Smart auf. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, konnten jedoch vor Ort entlassen werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schenklengsfeld. Ein 66-jähriger Mann aus Bebra befuhr am Mittwoch (16.09.), gegen 17:20 Uhr, mit seinem Mercedes C180, die Kreisstraße 76 aus Richtung Wippershain kommend in Richtung Kreisstraße 17 und wollte links nach Bad Hersfeld abbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 32-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem 3er BMW die Kreisstraße 17 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Wüstefeld. Beim Einbiegen in die Kreuzung übersah dann der Mercedesfahrer den BMW des Bad Hersfelders. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer, eine 62-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers, sowie ein 8- und ein 5-jähriges Kind, die sich ebenfalls im Fahrzeug des Unfallverursachers befanden, kamen anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 47.000 Euro.

