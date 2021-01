PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der PD Limburg vom Sonntag, 10.01.2020

LimburgLimburg (ots)

Einbruchdiebstahl aus Pkw

Runkel - Ennerich, Beethovenstraße Montag, 04.01.2021 bis Samstag, 09.01.2021

Aus einem, möglicherweise unverschlossenen Lkw, wurden eine Bohrmaschine, ein Bauschrauber und ein Lasererät entwendet. Der Geschädigte hatte seinen Lkw in der Beethovenstraße abgestellt und den Diebstahl am 09.01.2021 bemerkt. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten sich an die Polizeistation Limburg (06431-91400 )zu wenden.

Sachbeschädigung an PKW

Fr. 08.01.2021 zw. 11:00 Uhr und 17:30 Uhr 35781 Weilburg, Parkdeck Mauerstraße

Im Tatzeitraum wurden an einem geparkten Citroen die beiden Reifen der Beifahrerseite zerstochen. Das Fahrzeug stand auf der unteren Parkebene.

