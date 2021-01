PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

LimburgLimburg (ots)

Schwerverletzter nach Auffahrunfall auf der B 456, Weilburg Richtung Weilmünster, Freitag, 08.01.2021, 20:37 Uhr.

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW VW-Touran und einem Forstspezialschlepper, kam es am Freitagabend auf der B 456 zwischen den Abfahrten Hirschhausen und Bermbach. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der 38-jährige PKW-Fahrer nahezu ungebremst auf die Forstmaschine auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer schwer verletzt und in die Universitätsklinik nach Gießen eingeliefert. Der 50-jährige Fahrer der Forstmaschine wurde nicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der PKW wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. An der Forstmaschine konnte nur ein geringer Schaden am Heck festgestellt werden. Die Bundesstraße in diesem Bereich war für die Dauer der Maßnahmen etwa drei Stunden voll gesperrt. Zusätzlich waren noch Kräfte der Feuerwehr Weilburg vor Ort.

Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 zu melden.

