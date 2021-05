Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Exhibitionisten in der S11

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am 10.05.2021 stellte die Bundespolizei einen Exhibitionisten, der den Beamten eine interessante Ausrede lieferte.

Gegen Mittag des heutigen Tages eilten die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Köln zu der aus Bergisch Gladbach kommenden S-Bahn. In dieser saß laut einem Zeugen, ein Mann mit geöffneter Hose und masturbierte. Die Beamten trafen die beschriebene Person an und kontrollierten ihn. Dieser wies sich mit seinem Ausweis aus und die Beamten stellten fest, dass er bereits mehrfach wegen ähnlicher Vergehen polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen den 28-Jährigen wegen "Exhibitionistischer Handlungen" ein. Er gab an, sein Geschlechtsteil aus der Hose genommen zu haben, um es sich lediglich anschauen zu wollen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell