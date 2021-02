Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kia Stinger entwendet

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, einen roten Kia Stinger von dem Gelände eines Autohauses an der Schmiedestraße. Das Fahrzeug ist ordnungsgemäß zugelassen und mit einem Kennzeichen aus Hamm (HAM) versehen. Das Auto hat einen Wert von etwa 60000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

