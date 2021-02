Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Hamm-Norden (ots)

Ein 50-Jähriger wurde am Samstag, gegen 15.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg leicht verletzt. Der Mann befuhr den Bockumer Weg mit einem VW Golf in westliche Richtung. An der Einmündung Memeler Straße stieß er mit dem abbiegenden VW Polo einer 21-jährigen Frau zusammen. Der 50-Jährige wird einen Arzt aufsuchen. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. (ag)

