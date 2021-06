Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autodiebstahl (20.06.2021)

Dauchingen (ots)

Einen Diebstahl begangen haben Unbekannte am Sonntag im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Niedereschacher Straße. Unbekannte entwendeten einen 15 Jahre alten schwarzen Alfa Romeo, Typ 147, der in einer Hofeinfahrt geparkt war. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Autodieben geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

