Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht (20.06.2021)

St. Georgen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntag im Zeitraum zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr auf der Hauptstraße. Ein Autofahrer stellte einen Toyota Yaris auf einem Parkplatz einer Sparkasse ab. Als er nach 30 Minuten zum Auto zurückkam, bemerkte er einen Unfallschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an der linken Fahrzeugfront. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07723 94950-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell