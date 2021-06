Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim

Kreis Tuttlingen) Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall (19.06.2021)

Rietheim-Weilheim (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden hat ein Autofahrer am Samstag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 14 zwischen Weilheim und Rietheim verursacht. Eine 38-jährige Hyundai Fahrerin fuhr in Richtung Rietheim und musste wegen eines Radfahrers abbremsen. Das bemerkte ein nachfolgender 31-jähriger mit einem Toyota zu spät und fuhr auf das Auto der Frau auf. Durch den heftigen Aufprall erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

