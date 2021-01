Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

In Alt-Arnsberg wurden am vergangenen Freitag diverse Autos beschädigt (wir berichteten). In diesem Zusammenhang fielen einem Zeugen zwei junge Männer gegen 22.30 Uhr auf der Straße Alter Soestweg auf, welche sich augenscheinlich an den abgestellten Autos zu schaffen machten. Der Zeuge versuchte die Männer zu verfolgen und zu stellen. Als er einen der Beiden festhalten konnte, schlug dieser den Zeugen und flüchteten über einen Fußweg in ein Waldstück. Beide sind ca. 175 cm - 180 cm groß, ca. 14-17 Jahre alt. Einer trug einen hellgrauen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Der Andere trug eine blau/graue Jacke. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

