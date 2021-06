Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kolbingen

Kreis Tuttlingen) Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich (19.06.2021)

Kolbingen (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Samstag gegen 15 Uhr eine Motoradfahrerin bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5925. Eine 54-jährige Harley-Davidson Fahrerin kam auf der Strecke zwischen Bärenthal und Kolbingen in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Die Frau stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell