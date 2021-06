Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallopfer erliegt Verletzungen

Nachtragsmeldung (18.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr hatte sich auf dem Parkplatz eines Möbelhauses auf der Straße "Vorderer Eckweg" ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein E-Scooter Fahrer war alleinbeteiligt gestürzt und hatte sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen (wir berichteten). Am Freitag ist der Mann in einem Krankenhaus seinen schweren Kopfverletzungen erlegen.

