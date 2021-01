Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei sucht Unfallzeugen

Plau am See (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Plau, bei dem eine Fußgängerin später im Krankenhaus verstarb, sucht die Kriminalpolizei nun dringend Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag,12. Januar, gegen 17:45 Uhr auf der B 103, Höhe Quetziner Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die 66-jährige Fußgängerin auf einer ampelgeregelten Kreuzung von einem nach links abbiegenden PKW erfasst (wir informierten am Tag darauf). Das schwer verletzte Unfallopfer wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo es wenige Tage später starb. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Kriminalpolizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.

