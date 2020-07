Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Radfahrerin von Auto auf Fußgängerüberweg erfasst

Dinslaken (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr befuhr eine 23-jährige Radfahrerin aus Dinslaken den Fußgängerüberweg an der Straße Am Neutor in Richtung Neutorgalerie.

Aus bisher ungeklärter Ursache stieß ein 56-jähriger Dinslakener Autofahrer, der die Straße Am Neutor in Richtung Hans-Böckler-Straße befuhr, mit der Frau zusammen, die darauf zu Boden stürzte und sich schwer verletzte.

Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem sie stationär verblieb.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell