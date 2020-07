Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Nackter Mann sorgte für zahlreiche Notrufe

Neukirchen-Vluyn (ots)

Zahlreiche Notrufe gingen heute nachmittag ab 15:08 Uhr auf der Polizeileitstelle in Wesel ein. Autofahrer auf der A 57 in Fahrtrichtung Holland meldete einen nackten Mann auf und neben der Fahrbahn in Höhe der Anschlußstelle Moers Hülsdonk. Einige Anrufer hatten auch ein ca. 20 cm langes Messer in der Hand des Mannes wahrgenommen. Mehrere Streifenwagen der Polizei Moers und der Autobahnpolizei Düsseldorf fahndete nach dem Mann. Ein Polizeihubschrauber unterstützte, hatte man den Mann wohl auch in einem Maisfeld wahrgenommen. Zunächst blieb die Suche nach dem Nackten erfolglos. Gegen 15:40 Uhr meldet sich dann aufgeregt ein Anwohner aus dem unmittelbaren Nahbereich der Autobahnausfahrt. In seinem Wohnzimmer lag ein fremder Mann auf der Couch. Das es sich dabei um den Gesuchten handelte war zunächst unklar, war der ungebetene Gast doch mehr oder weniger ordnungsgemäß gekleidet. Kurze Zeit später stand fest, die Kleidung gehörte dem Anrufer und hing zuvor draußen im Garten auf der Leine. Der Nackte von der Autobahn hatte sich also kurz vor Betreten des unverschlossenen Einfamilienhauses wieder salonfein und es sich dann im Wohnzimmer gemütlich gemacht. Ein Messer wurde bei ihm nicht aufgefunden. Dafür trug er eine ca. 20 cm lange Feder im Mund. Möglicherweise wurde Diese von den Anrufern als ein Messer wahrgenommen. Der psychisch auffällige 45-jährige Mann aus Moers wurde durch das Ordnungsamt in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen.

