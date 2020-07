Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Exhibitionist zeigte sich im Bus

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Freitag gegen 14.55 Uhr stieg ein Unbekannter an einer Haltestelle in Moers in einen Bus der Linie 929, der auf dem Weg von Neukirchen-Vluyn nach Duisburg unterwegs war.

Der Mann setzte sich in den hinteren Bereich des Busses in Fahrtrichtung links auf einen Platz am Fenster.

Im weiteren Verlauf der Fahrt zeigte sich der Unbekannte einer 16-jährigen Neukirchen-Vlynerin in schamverletzender Weise.

Die Jugendliche verließ in Duisburg-Hochheide (Haltestelle Markt) den Bus, während der Unbekannte sitzen blieb.

Beschreibung des unbekannten Exhibitonisten:

30 - 35 Jahre alt, schlanke Figur, auffällig lange Nase. Der Mann trug ein blaues T-Shirt und eine blaue Jeans.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell