Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen Kirchen-Hausen

Kreis Tuttlingen) Renitenter Autofahrer verursacht Flurschaden (20.06.2021)

Geisingen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden hat am Sonntag gegen 15 Uhr ein Autofahrer auf der Landesstraße 191 zwischen Immensitz und Kirchen-Hausen verursacht. Ein 77-jähriger Daihatsu Fahrer kam kurz vor Kirchen-Hausen nach links von der Straße ab, fuhr rund 200 Meter durch ein angrenzendes Rapsfeld und dann wieder auf der Straße weiter. Dabei hinterließ er einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen beobachteten die Fahrt durch das Feld und stoppten den Senior am Ortseingang Kirchen-Hausen. Sie nahmen ihm die Autoschlüssel ab und verständigten die Polizei. Dagegen wehrte sich der Mann verbal und drohte den Zeugen sogar Schläge an. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der betagte Autofahrer renitent und uneinsichtig. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und behielten die Autoschlüssel ein. Die Beamten zeigten den Mann an und informierten die Führerscheinstelle über sein uneinsichtiges Verhalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell