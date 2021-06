Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Auto überholt trotz Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Kreisstraße vom Rührberg kommend in Richtung Inzlingen befuhr am Freitag, 11.06.2021, gegen 12.10 Uhr, eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem braunen VW Beetle. Zirka 200 Meter nach dem Ortschild von Rührberg überholte auf einem geraden Stück ein entgegenkommendes Fahrzeug eine Fahrzeugkolonne. Die 50-jährige versuchte, auszuweichen, trotzdem touchierten sich die beiden Fahrzeuge an der Seite. Am VW wurde die Karosserie zerkratzt und der Außenspiegel abgerissen. Das überholende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem überholenden Fahrzeug machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

