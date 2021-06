Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Campingartikel und Unterlagen aus Fahrzeug gestohlen

Freiburg (ots)

Ihren Peugeot stellte am Sonntag, 13.06.2021, gegen 21.00 Uhr, eine 44 Jahre alte Frau in der Adelbergstraße in einem privaten Carport ab. Als sie am Montag, 14.06.2021, gegen 09.40 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass verschiedene Campingartikel wie Schlafsack, Isomatte und ein Multitool aus dem Auto gestohlen wurde. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1000 Euro. Weiter wurde eine verschlossene Holzkiste mit persönlichen Unterlagen geöffnet und ein Aktenordner mitgenommen. Wie die Täterschaft in das, laut der 44-jährigen Frau verschlossene, Auto eindringen konnte, ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/ma

