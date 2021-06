Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Ostalbkreis: Stand 13:30 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz

Am Freitag gegen 19:30 Uhr griff ein bislang unbekannter Mann einen 24-jährigen, der gerade sein Mobiltelefon benutzte, mittels eines Schlags ins Gesicht an. Nachdem zunächst einige hilfsbereite Personen hinzukamen, flüchtete der Täter in Richtung Mercatura. Der Täter war zwischen 30-35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, hatte eine Glatze bzw. wenig Haar, ein arabisches Aussehen, eine etwas sportliche Figur, trug eine kurze hellblaue Jeans und ein weißes T-Shirt, hatte eine Bierflasche in der Hand und roch stark nach Alkohol. Hinweise zu Täter und Tat nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver

Die Fahrerin oder der Fahrer eines weißen SUV, Nissan Qashqai vollführte am Donnerstag gegen 14:40 Uhr ein riskantes Überholmanöver eines Lkw auf der Landstraße zwischen Rosenberg und Eggenrot in Fahrtrichtung Eggenrot. Nur durch das geistesgegenwärtige Bremsen des Lkw-Fahrers konnte eine Kollision mit dem Gegenverkehr verhindert werden. Zeuginnen/Zeugen werden gebeten, Beobachtungen dem Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 mitzuteilen.

Jagstzell- Dankoltsweiler: Dachstuhlbrand eines Wohnhauses

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:40 Uhr kam es zum Brand eines Dachstuhls an einem Wohngebäude. Die Feuerwehr aus Jagstzell und Ellwangen rückte aus und konnte den Brand in der Folge unter Kontrolle bringen. Die Bewohner des Gebäudes konnte dieses rechtzeitig verlassen und kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Schwäbisch Gmünd: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum Freitag, 17:15 Uhr bis Samstag, 00:15 Uhr wurde ein in der Sebaldstraße, auf Höhe der Einmündung der Paradiesstraße geparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug erheblich an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Straßdorf: Polizeieinsatz und Festnahmeaktion

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Einkaufszentrum in Straßdorf kam es am Freitagnachmittag zu einer Festnahmeaktion. Es lag hierbei keine Bedrohungslage vor. Weitere Informationen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht pressefrei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell