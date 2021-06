Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 13:30 Uhr

Aalen (ots)

Rot am See: Betrunkener Mofa Fahrer verursacht Unfall

Am Freitag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mofafahrer die Schulstraße vom Ziegelweg kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße. Im Verlauf einer leichten Kurve kam er von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Mofa in die Heckklappe eines geparkten Sprinters. An dessen Heckklappe war ein 23-jähriger Mann gerade dabei, etwas einzuladen und wurde durch die Kollision am rechten Oberarm verletzt. Das Mofa des BS kippte nach der Kollision um und kam zum Liegen. Der Mofafahrer wurde durch die Kollision im Gesicht verletzt. Bei der anschließenden Polizeikontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mofafahrer alkoholisiert war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell