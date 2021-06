Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann bei Sturz von Dach verletzt

Aalen (ots)

Schorndorf: Mann bei Sturz vom Dach verletzt

Auf einer Baustelle in der Johannesstraße brach ein 38-jähriger Mann am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr durch ein Dach und stürzte etwa vier Meter in die Tiefe. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Er musste von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

