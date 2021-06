Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Satteldorf: LKW kollidiert mit Mittelleitplanke

Am Donnerstag gegen 14:40 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem MAN-LKW auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. An der Ausfahrt Crailsheim wollte er abfahren, als er vermutlich aufgrund der sehr nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und zunächst über den rechten, dann den linken Fahrstreifen fuhr, bevor der LKW mit der Mittelleitplanke kollidierte. An dem LKW entstand rund 2.000 Euro Sachschaden.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Kfz

Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 6:40 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Kundenparkplatz eines Ladengeschäftes in der Straße Alter Friedhofsweg geparkten Audi A3. Dabei entstand Sachschaden an dem PKW in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: 17-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Kurz nach 18:00 Uhr am Donnerstag befuhr ein 17 Jahre alter mit einem MBK-Leichtkraftrad die L1012 von Vollmershausen in Richtung Erkenbrechtshausen. In einer dortigen Linkskurve musste ein vorausfahrender PKW-Lenker sein Fahrzeug aufgrund der Straßenführung abbremsen. Der junge Zweiradfahrer versuchte zu bremsen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste er jedoch nach links ausweichen und kam dabei zu Fall. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell