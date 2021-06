Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressmeldung Rems-Murr-Kreis, Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Schwelbrand in Sauna

Am Freitagabend gegen 21:49 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen, Abteilung Bittenfeld in die Gartenstraße ausrücken. Grund war eine Rauchentwicklung in der Sauna im Untergeschoss eines Einfamilienhauses. Die Sauna selbst wird eigentlich als Abstellraum benutzt. Als man in dieser etwas suchte, wurde aus Versehen nicht nur der Lichtschalter, sondern auch der Hauptschalter betätigt. Nach einer gewissen Zeit kam es zu einer Rauchentwicklung und die Rauchmelder schlugen an. Durch den Schwelbrand entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Die Feuerwehr war mit 3 Mann und 16 Einsatzkräften vor Ort.

Schorndorf: Garagenbrand

Am Freitagabend gegen 17:57 Uhr kam es in der Vorstadtstraße in einer Garage zu einem Brand. Die Garage dient einem Maler-und Lackierbetrieb als Lager, allerdings sind hier keine brennbaren oder gefährlichen Stoffe gelagert. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf- Abteilung Stadt, die mit 5 Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell