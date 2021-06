Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwelbrand - Scheiben eingeworfen - Unfall im Einhorntunnel

Aalen (ots)

Aalen: Scheiben eingeworfen

Am Freitag um 9 Uhr wurde festgestellt, dass an der Talsporthalle in der Hofwiesenstraße zwei Scheiben vermutlich mit einem Stein eingeworfen wurden. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Bopfingen: Schwelbrand

Am Freitag gegen 08:45 Uhr kam es in einer Elektroverteilung in einem Firmengebäude zu einem Schwelbrand, welcher durch die Feuerwehr Bopfingen, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort kamen, schnell gelöscht werden konnte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Einhorntunnel

Am Freitag gegen 09:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Lenker eines Kran-Lkw den Einhorntunnel in Fahrtrichtung Stuttgart. Aufgrund einer Fehlbedienung gab der LKW-Fahrer der vorausfahrenden 48-jährigen Skoda-Lenkerin mehrfach die Lichthupe, woraufhin diese ihr Fahrzeug etwas abbremste. Aufgrund der Masse des LKW erkannte der 30-Jährige, dass ein rechtzeitiges Bremsen nicht ausreichen würde, woraufhin er seine Hupe betätigte. Aufgrund dessen bremste die Skoda-Lenkerin ihr Fahrzeug noch stärker ab, so dass der LWK auf diesen auffuhr. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand, wurde niemand verletzt. Der Tunnel musste für etwa 40 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell