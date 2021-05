Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zigaretten und Bargeld entwendet

Werl (ots)

Zigaretten und Bargeld zählten zur Beute eine unbekannten Automatenaufbrechers an der Runtestraße in Werl. Dort wurde zwischen Montag und Donnerstag (27. Mai), 16.15 Uhr, ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell