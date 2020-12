Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach Vorfall aus Oktober 2020 - Geschädigter verstorben - Täter in U-Haft

Mainz-HauptbahnhofMainz-Hauptbahnhof (ots)

Wie in unseren Pressemeldungen vom 11. und 12.10.2020 berichtet, kam es am Abend des 10. Oktobers, gegen 18:15 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs. An besagtem Samstagabend wurde ein 46-jähriger Mann von einem zunächst unbekannten Täter angegriffen. In Folge des Angriffs fiel der 46-Jährige zu Boden und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der Geschädigte verstarb im November in einer Mainzer Klinik. Zwischenzeitlich erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 23-jährigen Deutschen aus Mainz, der von Zeugen wiedererkannt werden konnte. Vom Amtsgericht Mainz wurde, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz, Haftbefehl gegen den 23-Jährigen erlassen. Nach umfangreichen Maßnahmen konnte der 23-Jährige am Mittwochnachmittag von Beamten des Fahndungskommissariats der Mainzer Polizei festgenommen und dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz vorgeführt werden. Im Anschluss wurde der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

