POL-PPMZ: Einbruch in Metzgerei - Geld und Wurst geklaut - Zeugen gesucht

Dienstag 08.12.2020, 19:00 Uhr bis Mittwoch 09.12.2020, 04:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschaffen sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer kombinierten Bäckerei und Metzgerei in Ingelheim. Die Täter betreten und durchwühlen die gesamte Filiale. Aus den Räumlichkeiten der Metzgerei werden etliche Wurstwaren gestohlen, aus der Metzgereifiliale nehmen die Täter die Trinkgeldkasse der Angestellten mit. Von Beamten des Kriminaldauerdienstes wurden am Tatort bereits Spuren gesichert. Der Kriminaldienst der Ingelheimer Polizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und ist zur Aufklärung des Sachverhalts auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Die kombinierte Bäckerei- und Metzgereifiliale befindet sich an der Ecke Gartenfeldstraße/Binger Straße und der angenommene Tatzeitraum ist Dienstagnacht auf Mittwochmorgen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

