POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Dreist, dreister, Friedhofsdieb

Ein 40-Jähriger hat in Bad Mergentheim verschiedene Dekorationselemente vom Alten Friedhof gestohlen. Der Mann wurde am Dienstagabend um kurz vor 20 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie er eine etwa 80 Zentimeter hohe Franziskusstatue in einer Schubkarre vom Friedhof abzutransportieren versuchte. Allzu weit kam der Mann mit seiner Beute jedoch nicht. Eine Polizeistreife griff ihn noch im Eingangsbereich des Friedhofes auf. Wie sich etwas später herausstellte, war dies vermutlich nicht seine erste Diebestour auf einer Begräbnisstätte. Der 40-Jährige hatte bereits am Mittag zwei Grabteile aus Bronze veräußert. Dem Käufer gegenüber hatte er angegeben die Teile stammen vom Grab seiner Eltern. Die Ermittlungen dauern an.

Wertheim: Polizisten angegriffen

Ein Einsatz wegen Ruhestörung und dem Verdacht eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung lief am frühen Mittwochmorgen in Wertheim-Bestenheid alles andere als gesittet ab. Anwohner hatten gegen 3 Uhr die Polizei verständigt, weil sich auf dem Gelände der Comenius Realschule lautstark mehrere junge Erwachsene versammelt hatten. Beim Eintreffen der Polizeistreife flüchtete ein Teil der Gruppe, der Rest sollte von den Beamten kontrolliert werden. Während sich ein Großteil der jungen Leute auswies, verweigerte ein 26-Jähriger jegliche Kooperation. Er störte den Einsatz der Polizei zunächst durch Zwischenrufe und wüste Beleidigungen. Als er sich weigerte seine Personalien herauszugeben und deswegen durchsucht werden sollte, wurde der junge Mann handgreiflich. Er versuchte sich aus dem Griff eines Polizisten zu winden und schlug nach den Beamten. Auch als ihm schließlich Handschellen angelegt wurden, wollte sich der 26-Jährige nicht beruhigen, weshalb er die Streife auf das Polizeirevier nach Wertheim begleiten musste. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 0,8 Promille.

