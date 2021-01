Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Hund beißt Rennradfahrer - Radler muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein Rennradfahrer ist am Dienstag, 26.01.2021, in Efringen-Kirchen von einem Hund gebissen worden. Der 69-jährige Radler kam mit dem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Gegen 12:15 Uhr hatte die 65 Jahre alte Hundehalterin die Absicht, mit ihren beiden Hunden im Bereich der Basler Straße Gassi zu gehen. Sie öffnete die Hundebox im Kofferraum ihres Autos. Unmittelbar sprang einer der Hunde aus der Box, rannte bei Erblicken des Radfahrers diesem nach und biss ihm in die Wade. Gegen die Hundehalterin wurden Ermittlungen eingeleitet.

