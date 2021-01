Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Nollingen: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die linke Fahrzeugseite wurde von Unbekannten am Dienstag, 26.01.2021, zwischen 07.15 Uhr und 16.15 Uhr, an einem Pkw Rheinfelden-Nollingen zerkratzt. Der Peugeot stand auf dem Parkplatz am Kreiskrankenhaus vor dem Haupteingang. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) such Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

