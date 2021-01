Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mann rammt nach familiärem Streit Streifenwagen und elf weitere Autos - Tatverdächtiger in Gewahrsam - Angehöriger, Autofahrerin und Tatverdächtiger verletzt

Am Mittwochmorgen, 27.01.2021, hat ein Mann in Schopfheim nach einem familiären Streit einen Streifenwagen und elf weitere Autos gerammt. Ein Angehöriger, ein Autofahrer und der Tatverdächtige wurden verletzt. Kurz vor 07:00 Uhr waren die Polizei und der Rettungsdienst verständigt worden. Der 53-jährige Tatverdächtige soll einen betagten Angehörigen schwer am Arm verletzt haben. Nach der Tat fuhr der Tatverdächtige ziellos umher und rammte auf seiner Fahrt mehrere Autos, darunter auch einen geparkten Streifenwagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt eine betroffene Autofahrerin leichte Verletzungen. Als der Tatverdächtige wieder zurückkehrte, konnte er festgenommen werden. Auch er wies leichte Verletzungen auf. Derzeit befindet er sich in Polizeigewahrsam. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. Er wird nachberichtet.

