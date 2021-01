Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Hund von Kleinbus erfasst - Pärchen als Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 24.01.2021, ist ein Hund in Steinen von einem Kleinbus erfasst worden. Gegen 15:15 Uhr war der Hund über die Lörracher Straße und ins das herannahende Fahrzeug eines 34 Jahre alten Mannes gerannt. Der Hund wurde schwer verletzt und musste operiert werden. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 300 Euro. Das Unfallgeschehen könnte von einem Pärchen beobachtet worden sein. Dieses und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970250, zu melden.

