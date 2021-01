Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Passanten angegriffen und bespuckt - Polizei nimmt 30-Jährigen fest

Freiburg (ots)

Wahllos mehrere Passanten angegriffen haben soll ein 30-Jähriger am 23.01.2021 in der Freiburger Innenstadt. Zeugenaussagen zufolge entriss der Mann in der Kaiser-Joseph-Straße (Höhe Hausnummer 171) um circa 17.30 Uhr einer Geschädigten einen Getränkebecher und bewarf eine andere Geschädigte damit. Darüber hinaus soll er eine weitere Geschädigte bespuckt sowie eine vierte Person ebenfalls bespuckt und gegen eine Schaufensterscheibe gestoßen haben.

Der Tatverdächtige, ein 30-jähriger Mann mit togoischer Staatsangehörigkeit, konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich der Rathausgasse festgenommen werden. Aufgrund seiner deutlich erkennbaren Verhaltensauffälligkeiten wurde der Beschuldigte in der psychiatrischen Abteilung des Universitätsklinikums Freiburg vorgestellt. Anschließend wurde er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

