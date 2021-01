Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn infolge Eisglätte; Kollision mit Baum

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Schwärzenbach;]

Am 25.01.2021, gg. 17:20 Uhr, kam ein 20-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw auf der Kreisstraße in Schwärzenbach, aufgrund Schneeglätte nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrzeuglenker wurde durch den Unfall nicht verletzt. Am Pkw entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell