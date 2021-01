Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Pkw beschädigt und unerlaubt von Unfallstelle entfernt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw beschädigt haben soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am 25.01.2021 in Freiburg. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Unfall ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen 10 und 12 Uhr in der Tivolistraße (Höhe Hausnummer 8). Zeugenaussagen zufolge könnte es sich beim Unfallverursacher-Fahrzeug um einen größeren Lkw mit roter Plane und weißer Aufschrift handeln. Der Schaden könnte demnach beim Abbiegevorgang entstanden sein. An dem schwarzen Kleinwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 3100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell