POL-FR: Freiburg- Zähringen: Rotlicht missachtet - Alkohol am Steuer- Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, zwei nicht mehr fahrbereiten PKW und einem Sachschaden von ungefähr 60.000 Euro ereignete sich am Sonntagabend gegen 20:13 Uhr im Kreuzungsbereich Zähringer Straße, Ecke B3, in Freiburg.

Ein 25 Jahre alter Mann befuhr mit seinem BMW den linken Fahrstreifen der Zähringer Straße stadtauswärts und wollte auf die B3 auffahren. Die Ampel zeigte nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen dabei für ihn Grünlicht. Auf der Zähringer Straße fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 33-Jähriger mit seinem Nissan in Richtung Innenstadt. Der Mann missachtete an der Kreuzung das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte in Folge mit dem BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Personen im BMW, als auch der Unfallverursacher leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ungefähr 60.000 Euro.

Beim Verursacher wurde durch die Polizeibeamten während der Unfallaufnahme Atemalkohol festgestellt. Ein vorläufiger Test mit dem Atemalkoholgerät ergab vor Ort einen Promillewert von 1,7. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und einer Verkehrsordnungswidrigkeit wegen des Rotlichtverstoß eingeleitet.

