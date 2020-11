Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Altstadt: Räuberische Erpressung im Supermarkt Eisenbahnstraße - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Zu einer räuberischen Erpressung kam es am Abend des 30.10.2020 gegen 21:55 Uhr in einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße in Freiburg.

Eine bislang unbekannte männliche Person betrat das dortige Lebensmittelgeschäft und übergab beim Bezahlen einer Dose Red Bull der Kassiererin einen handgeschriebenen Zettel. Auf diesem teilte er mit, dass er ein Messer bei sich trägt und forderte sie dazu auf, ihm unauffällig das Geld aus der Kasse zu überreichen. Nachdem ihm durch die Kassiererin ein niederer vierstelliger Betrag ausgehändigt wurde, verließ er das Ladengeschäft in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 190-200 cm groß, hellhäutig, er trug schwarze Gummihandschuhe, hatte eine normale Statur, war dunkel mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose gekleidet. Außerdem trug er einen schwarzen Stoffmundschutz und hatte eine schwarze Cappy / Kapuze über den Kopf gezogen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0761 / 882 - 2880 zu melden.

dm

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Dorothea Müller

Pressestelle

Telefon: 0761 882 -1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell