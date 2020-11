Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fußgängerin auf Parkplatz übersehen

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt;]

Am Samstag den 31.10.2020, gegen 14:00 Uhr, kam es auf einem Supermarktmarktplatz in der Freiburger Straße in Titisee-Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ein 25-jähriger Fahrzeugführer, welcher durch die Sonne geblendet wurde, übersah eine sich vor ihm befindliche 90 Jahre alte Fußgängerin und erfasste diese mit seinem Pkw.

Die Fußgängerin stürzte daraufhin und zog sich erhebliche Verletzungen am Arm zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht.

