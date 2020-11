Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfall beim Wenden - eine Leichtverletzte

FreiburgFreiburg (ots)

Am Sonntagabend, 01.11.2020, kam es in WT-Waldshut zu einem Verkehrsunfall beim Wenden, bei dem eine 25 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde. Der Beifahrerin zersplittertet beim Zusammenstoß ein Glas, dass sie in der Hand hielt. Gegen 21:45 Uhr war ein 51 Jahre alter Autofahrer auf der B 34 in Richtung Albbruck unterwegs. Er bemerkte, dass die Zufahrt zur Innenstadt beim Krankenhaus gesperrt war. Deshalb bog er nach rechts ab, um zu wenden. Beim Wiedereinfahren in die Bundesstraße kollidierte er mit einem nachfolgenden VW Golf. Im Golf verletzte sich die Beifahrerin leicht. Zusammen mit der 23-jährigen Fahrerin und dem gegnerischen Autofahrer wurde sie im nahegelegene Krankenhaus untersucht. Die beiden Fahrer überstanden den Zusammenstoß unversehrt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 7000 Euro.

