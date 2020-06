Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - In Streit geraten und alkoholisiert gefahren

Oberharmersbach (ots)

Nachdem Beamte des Polizeireviers Haslach am Montagabend gegen 22 Uhr zu einem Haus in Oberharmersbach gerufen wurden, stellte sich die Situation anders dar als gedacht. Anwohner hatten den Verdacht, dass jemand unberechtigt in eine Wohnung eingedrungen sei. Nachdem diese Annahme sich nicht bestätigte, stellten die Beamten allerdings fest, dass eine Bewohnerin zuvor ihren Wagen offenbar unter dem Einfluss von Alkohol gesteuert hatte. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von etwa 1,7 Promille zutage. Nachdem die Frau Blut abgeben musste, erwartet sie nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell