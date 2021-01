Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen/Kollmarsreute: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.01.2021, wurde um gegen 22 Uhr festgestellt, dass die öffentlich zugänglichen Fitnessgeräte und eine Parkbank in der Staudingerstraße neben dem Spielplatz in Kollmarsreute mit grauer Farbe beschmiert wurden. Wer die Sachbeschädigung zu verantworten hat, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Emmendingen, 07641/582-0, entgegen.

