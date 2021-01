Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Durchsuchung wegen Drogen - Indoor-Plantage gefunden

Freiburg (ots)

Ein 27-jähriger Mann war in Verdacht geraten, im Besitz von Betäubungsmitteln zu sein, weshalb am Dienstagmorgen, 26.01.2021, seine Wohnung in Albbruck durchsucht wurde. Dort fand sich eine größere professionelle Indoor-Anlage zur Aufzucht von Cannabispflanzen. Diese nahm ein ganzes Zimmer ein. 16 zum Teil stark blühende Cannabispflanzen wurden beschlagnahmt, außerdem größere Menge bereits abgeerntetem getrocknetem Marihuana und Cannabissamen.

