Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Grünwinkel - 18-Jähriger mit gestohlenem Pedelec erwischt

Karlsruhe (ots)

Eine Streife der Bundespolizei hat am Dienstag gegen 01.15 Uhr in der Omerskopfstraße einen 18-Jährigen mit einem entwendeten Pedelec ertappt.

Die Beamten waren in der Heidenstückersiedlung zur Überwachung der Corona-Beschränkungen unterwegs. Wie sich herausstellte, war das mit einem Schloss gesicherte Zweirad bereits am 21. Oktober 2020 in der Durlacher Allee gestohlen worden. Das Elektrorad wurde sichergestellt und die weiteren Ermittlungen führt nun das Polizeirevier Karlsruhe-West.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell