POL-KA: (KA) Karlsruhe - E-Scooter-Fahrer verursachte Unfall und flüchtete

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer hat am Montagnachmittag auf der Willy-Brandt-Allee einen Verkehrsunfall verursacht. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin fuhr gegen 17.40 Uhr auf der Willy-Brandt-Allee stadtauswärts. Die Einmündung zur Moltkestraße überquerte sie bei Grünlicht. Plötzlich fuhr ein E-Scooter-Fahrer von links auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann augenscheinlich leicht. Er setzte sich zunächst an den Straßenrand. Während die 19-Jährige ihr Mobiltelefon aus dem Fahrzeug holte, flüchtete der Unbekannte in den Schlossgarten. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise auf den E-Scooter-Fahrer geben können. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

