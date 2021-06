Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen - VS-Villlingen) Von zwei Autos die Kennzeichen gestohlen (20.06.2021)

Furtwangen und Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag von zwei Autos die Kennzeichenschilder geklaut. In Furtwangen entwendeten Unbekannte in der Carl-Diem-Straße die Kennzeichen "VS-WF 193", die für einen BMW ausgegeben sind. In VS-Villingen stahlen Täter beide an einem Ford Mondeo angebrachten Kennzeichen "VS-ZL 503". Personen, die Hinweise zu den Diebstählen oder zum Verbleib der Kennzeichen machen können, werden gebeten, dies beim Polizeirevier Villingen (Telefon 07721 601-0), dem Polizeirevier St. Georgen (Telefon 07724 94950-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell