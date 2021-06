Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierte Radfahrerin stürzt schwer

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Samstagabend (26.06., 21.15 Uhr) kam eine 58-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit ihrem Fahrrad zu Sturz, als sie auf der Straße Mittelhegge während einer Kurvenfahrt die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Die eingesetzten Polizeibeamten sowie weitere Ersthelfer leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Hierbei ergab sich der Eindruck, dass die Radfahrerin alkoholisiert gefahren war. Dies bestätigte die Frau. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Der Rettungsdienst transportierte die schwerverletzte Frau nach einer weiterer Erstversorgung in ein Bielefelder Klinikum, in dem ihr nach stationärer Aufnahme auch eine Blutprobe entnommen wurde.

