Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Auffahrunfall

Eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro waren die Folge eines Auffahrunfalles am Samstagabend auf der Speyerer Straße. Gegen 19.15 Uhr musste ein 23-jähriger Toyota-Fahrer an der Ampel auf Höhe des Stückerwegs verkehrsbedingt anhalten, was vom nachfolgenden VW-Fahrer zu spät erkannt wurde. Durch den Zusammenstoß erlitt der 23-jährige leichte Verletzungen. Der VW des 26-jährigen Verursacher war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

